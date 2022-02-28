Путин: Для урегулирования ситуации на Украине необходимы признание Крыма и денацификация

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28 февраля 2022, 18:45

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин назвал условия урегулирования ситуации на Украине - это признание суверенитета Российской Федерации над Крымом, демилитаризация и денацификация Украины.

В понедельник в ходе состоявшегося продолжительного телефонного разговора Владимир Путин и Президент Французской Республики Эммануэль Макрон провели обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины.

Путин заявил Макрону, что Россия открыта к переговорам с представителями Украины.

Макрон выразил мнение по поводу осуществляемой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Он надеется на скорейшее урегулирование конфликта через переговоры Москвы с Киевом.

Путин пояснил, что такое урегулирование возможно только при безусловном учёте законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса.

Президент России подчеркнул, что Вооружённые Силы РФ не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам. Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита.

Переговоры делегаций России и Украины, проходящих в Белоруссии, еще не завершены, третий раунд продолжается, - передает ТАСС со ссылкой на свой источник.