Советник главы офиса Зеленского Подоляк сообщил о третьем раунде переговоров Украины с Россией

Аргументы Недели → В мире 13+

28 февраля 2022, 18:06 Источник: ТАСС

Переговорщики, фото: Belarusian Foreign Ministry, globallookpress.com

Переговоры делегаций России и Украины в понедельник, 28 февраля, продолжаются, вскоре после перерыва начнется третий раунд. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк анонсировал начало третьего раунда через несколько минут. Член делегации Украины на переговорах с Россией написал об этом в своем Twitter.

Переговоры делегаций России и Украины начались в понедельник в Гомельской области на границе Белоруссии и Украины. Они идут несколько часов. Точное место в целях безопасности не называется.