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Израиль вернул своего посла в Польшу для помощи украинским евреям

, 16:25

Израиль вернул своего посла в Польшу для помощи украинским евреям

Израильские власти возвращают в Варшаву своего посла. МИД Израиля решил смягчить формат отношений с Польшей, которая с прошлого года ограничила права людей, пострадавших от Холокоста.

Посол Яков Ливне будет  в Польше помогать израильтянам, покинувшим Украину. В Иерусалиме решили забыть прошлогодние обиды. Ранее еврейское государство обратилось к своим соотечественникам на Украине с просьбой покинуть государство. В зависимости от ситуации, беженцам рекомендовано ехать в западном направлении.

Евреев также готовы принять в Венгрии, Румынии, Словакии и Молдавии. После паузы Израиль осудил российскую спецоперацию на Украине. Европейские дипломаты считают, что сторонам конфликта необходимо садиться за стол переговоров при посредничестве мировых держав. Посол Израиля в Москве Алекс Бен-Цви посещал МИД РФ, где говорил о важности сохранения исторической правды. Россия имеет с Израилем в целом стабильные, развитые дипломатические и торгово-экономические отношения. Оба государства имеют много общего в вопросах урегулирования проблем на Ближнем Востоке.

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