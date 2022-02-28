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Германия отказалась от роли посредника между Европой и Россией

, 16:12

Германия отказалась от роли посредника между Европой и Россией

В Бундестаге не утихают дебаты из-за ситуации на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия разрушила устоявшуюся в Европе систему безопасности. Хельсинкские соглашения утратили своё юридическое значение. Шольц полагает, что президент России Владимир Путин планирует восстановить государство в границах российской империи и оказывать влияние на европейский континент.

Для противодействия российской агрессии правительство Германии приняло решение о поставках вооружений на Украину, усилении санкций в отношении Москвы. Немецкие солдаты будут передислоцированы в страны Восточной Европы для обеспечения безопасности. Канцлер намерен перевооружить собственное государство и переориентировать внешнеполитический вектор в сторону США.

Чтобы избавиться от российской энергозависимости, в Берлине предположили изучить рынок и найти новых поставщиков углеводородов. По этой причине дипломатический диалог с Москвой будет всегда открытым.

Украинская армия в скором времени должна получить от немцев противотанковые комплексы, противовоздушные ракеты, гаубицы различных характеристик. Шольц заявил, что сделает всё необходимое, для защиты Украины от Путина. В Бундестаге пока нет единой оценки действиям канцлера.

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