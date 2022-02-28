Грузинская молодёжь убивает скуку антироссийскими акциями

Правительство Грузии выделило Украине один миллион лари. До этого грузины раскритиковали премьера Ираклия Гарибашвили за неприсоединение страны к антироссийским санкциям Запада.
Часть населения Грузии с первых часов спецоперации России в Незалежной выразила солидарность украинскому населению. Тбилиси и Киев были главными трибунами для антироссийских речей. Через них на Москву как из рога изобилия сыпались угрозы и обвинения во множественных преступления. Отношения между Украиной и Грузией несколько испортились после ареста бывшего президента Михаила Саакашвили. Просьбы Тбилиси к Киеву усмирить слишком активного политика и украинского чиновника были проигнорированы. Требования Украины вернуть своего гражданина Саакашвили не увенчались успехом.
С началом спецоперации грузинская молодёжь решила поддержать украинцев. Антироссийские акции являются излюбленным способом борьбы со скукой у грузинской молодёжи. В большинстве случаев они ни к чему не приводят. Власти Грузии стараются сторониться украинской темы.
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