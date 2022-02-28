Европа готовит для России пакет «адских» санкций

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28 февраля 2022, 13:33

Признание суверенитета ДНР и ЛНР вызвало всплеск гнева стран коллективного запада и в первую очередь Европы. В Брюсселе сразу поняли, что где-то неподалёку в скором времени появится новая горячая точка. Российская операция по защите населения Донбасса поставила перед Европой вопрос построения новой системы безопасности.



Место России на международной арене будет пересмотрено. Запад уже использует действия России на Украине как повод для введения «адского пакета санкций». США планируют усилить своё присутствие в Европе посредством НАТО для сдерживания Кремля. России придётся нелегко в системе международных отношений. Её исключат из многих международных организаций, соглашений и объединений.



Громкие заявления представителя России в Совете безопасности ООН Василия Небензи о происходящем на Донбассе геноциде русского населения никто не услышал. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал все страны готовиться к длительной войне и более длительному кризису после неё.