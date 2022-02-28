Первыми из Украины побежали за границу богатые и состоятельные

Весь мир следит за событиями, происходящими на Украине. Соседние государства испытывают тревогу не только из-за военной угрозы, но и гуманитарной. Страны ЕС вынуждены принимать беженцев. Только приграничная Молдавия за последние дни впустила более 35 тысяч украинцев.
В республику приехали жители Одесской области. От войны побежали состоятельные граждане на собственных автомобилях. Очереди транспорта на границе растягиваются на десятки километров. Приднестровье также сообщило о готовности принять беженцев из Украины. Глава республики Вадим Красносельский опроверг информацию о подготовке приднестровцев к нападению на Украину. Политическая элита Молдовы ведёт себя максимально сдержанно. Парламент вводит чрезвычайное положение. Власти республики заблокировали СМИ, которые разжигают ненависть и положительно отзываются о войне.
Непростая ситуация складывается в Грузии. Страна отказалась присоединяться к экономическим и политическим санкциям Запада. В Тбилиси заявили, что российская армия не угрожает стране, поэтому выступать против Москвы нет никакого смысла. В Вашингтоне пока никак не отреагировала на «грузинскую выходку».
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