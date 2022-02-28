Китай занял позицию пророссийского нейтралитета с использованием словесной гимнастики

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28 февраля 2022, 11:13 Источник: Независимая газета

События на Украине поставили Пекин в двусмысленное положение. С одной стороны, он снова выступил за соблюдение суверенитета всех стран, что подразумевает и Украину. С другой стороны, КНР заявила, что понимает озабоченности России расширением НАТО. СМИ Запада называют это благожелательным к РФ нейтралитетом. Как говорят эксперты «НГ», то, что США перебрасывают военные ресурсы в Европу, создает для Пекина возможности решить проблему Тайваня.



В телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в минувшую пятницу председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай поддерживает стремление РФ и Украины разрешить вопрос путем переговоров. Он призвал стороны уважать законное желание всех стран обеспечить свою безопасность и создать надежный механизм поддержания мира в Европе.



Reuters, комментируя эти слова, подчеркивает тот факт, что Китай отказался осудить действия России или критиковать ее. Financial Times называет курс Китая «пророссийским нейтралитетом». Чтобы оправдать его, китайским дипломатам приходится прибегать к словесной гимнастике. Ведь нужно сбалансировать постоянно провозглашаемый Пекином принцип невмешательства во внутренние дела государств и неприменения силы на мировой арене и решение не подвергать нападкам Москву. Это означает, что боевые действия вряд ли пустят под откос квазиальянс между Китаем и Россией.



Подобные ситуации в российско-китайских отношениях возникали и раньше. В 2008 году, когда президент Грузии Михаил Саакашвили попытался силой решить проблему Южной Осетии и Абхазии, Россия дала ему отпор. В 2014 году состоялось воссоединение Крыма с Россией. В обоих случаях Китай не стал критиковать Москву.



Эндреа Кендалл-Тэйлор, бывшая сотрудница разведки США, говорит, что Россия склонна прибегать к дестабилизирующим действиям, а Китай жаждет поднять свой статус великой державы, призывая к осмотрительности и стабильности. В случае с Украиной это расхождение может вызвать трещины в квазиальянсе.



Но Чжан Синь, эксперт Педагогического университета Восточного Китая, с таким прогнозом не согласен. Действительно, для китайского правительства было неудобно согласиться с действиями России, которые идут вразрез с интересами Китая в Евразии. Не исключено, что во время беседы лидеров двух стран Путин передал Си больше сведений о своих планах. А китайская публика военной операции совсем не ожидала. Но это мелкая неприятность для Пекина. «Независимо от того, сколько крови прольется во время этого конфликта, если в него не будут втянуты другие великие державы, он не повлияет на двусторонние связи Китая с Россией», – полагает Чжан.



Тем более что у Путина с Си давно установились доверительные отношения. Если бы Путин оставил Си в неведении о своих планах, это было бы воспринято как личный вызов.



Более серьезным испытанием для российско-китайских связей могут стать санкции. Китай может предложить России облегчение от них, например, увеличив торговлю сырьем через государственные банки, которым легче обойти американские рестрикции. Характерно, что на прошлой неделе Китай убрал ограничения на импорт российского зерна, предоставив РФ новый источник доходов.



Гонконгская South China Morning Post увязывает кризис на Украине с проблемой Тайваня. Китай выиграет от того, что США повернулись вновь к Европе. Поскольку шаги Путина, вероятно, прикуют к себе внимание Запада на многие годы вперед, Китай окажется для него на втором плане. У Китая будет больше пространства для маневра и подготовки к воссоединению Тайваня с КНР, утверждает газета.



Официальная позиция Китая заключается в том, что он не одобряет силовые методы решения конфликтов. Но когда Россия берет на себя главную тяжесть конфронтации с Западом, это облегчает положение Китая и открывает для него новые возможности. Что же касается Тайваня, то вряд ли там произойдет вспышка. Но в информационном пространстве напряжение усиливается. В Китае есть эксперты с разными взглядами. «Ястребы» будут говорить, что сейчас нужно усилить нажим на власти Тайваня.



Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, считает, что нынешняя ситуация несет для Китая серьезные вызовы и грандиозные возможности. «Вызов состоит в том, что санкции против России затронут и Китай. Это вынудит китайские компании, которые хотят присутствовать на западных рынках, уважать эти санкции. С другой стороны, китайские фирмы смогут прийти на российский рынок и на нем закрепиться надолго. Для Китая это очень важно, поскольку он понимает, что наказания, обрушенные на Россию, – это урок. В будущем и Китаю следует ожидать аналогичных ударов. А связи с Россией их смягчат».