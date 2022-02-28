Белорусский политолог Воскресенский: Зеленский подтвердил участие Украины в переговорах за 10 минут до конца ожидания Россией

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28 февраля 2022, 11:03

стол переговоров, фото: Belarusian Foreign Ministry/Globallookpress.com

Член конституционной комиссии Белоруссии, близкий к соорганизаторам переговоров политолог Юрий Воскресенский сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорах за 10 минут до конца ожидания российской делегации.

Воскресенский отметил, что переговоры между Россией и Украиной фактически начались по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, глава республики как человек, который хочет мира между странами и народами, пытался трижды связаться с Зеленским. Он добавил, что украинский лидер не сразу захотел поговорить.

«Это произошло вчера, за 10 минут до истечения срока ультиматума российской делегации, которая приехала на переговоры в Гомель. Сейчас, вместо того, чтобы по прямой поехать в Гомель, это заняло бы час-два максимум... украинская делегация решила поехать большим кругом через Польшу»,- уточнил политолог в эфире Первого канала.

Эксперт рассказал, что украинская делегация заехала через Брест. Воскресенский подчеркнул, что переговоры скоро должны начаться, но трудно предсказывать что-либо, «поскольку не все стороны переговоров являются самостоятельными».

Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский информировал, что прибытие украинской стороны на переговоры ожидается в течение полутора-двух часов. Встреча состоится в Гомельской области.