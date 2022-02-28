Россияне могут остаться без иностранной бытовой техники

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28 февраля 2022, 10:14

США планируют принять второй пакет ограничений в ответ на российскую операцию на Украине. Под них могут попасть производители бытовой техники, экспортирующие её в Россию. Санкции направлены в первую очередь против государственного сектора страны. Однако пока компании разберутся с правовым положением ограничивающего документа, ограничение поставок товаров могут привести к дефициту.



Министерство торговли США анонсировало новые санкции 25 февраля. Они касаются электроники, телекоммуникационного оборудования и других товаров, произведённых в США или по американским технологиям в других странах. В список попали более полусотни позиций. Презумпция отказа начнёт действовать с 3 марта. Под исключение попадут гуманитарные заявки и запросы обычных россиян. Только за четвёртый квартал прошлого года в Россию было поставлено почти 2 миллиона компьютеров, более 9 миллионов мобильных телефонов, компьютеров из разных стран. В Asus и Lenovo пока никак не комментируют американские санкции.



Эксперты пока не понимают, как американцы смогут проконтролировать процесс приобретения электроники простыми гражданами России.