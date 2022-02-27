США ограничивают поставки электроники в РФ

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27 февраля 2022, 22:48 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Новые санкции США против России ввиду украинской спецоперации затронут поставки целого списка высокотехнологичных продуктов. Это коснётся морской, оборонной и аэрокосмической промышленности. Ограничено финансирование подконтрольного государству «Ростелекома».

Подробности санкций пока что не ясны, но неофициально участники рынка признают, что многие иностранные поставщики теперь могут напрочь отказаться работать с партнёрами из России. Минторговли США после выступления президента Байдена опубликовало сообщение об экспортных ограничениях в отношении России.

Так какие же товары затронут новые санкции? В СМИ уже привели их полный список: компьютеры, полупроводники, телекоммуникационное оборудование, лазеры, датчики и оборудование в сфере информационной безопасности. Ограничения призваны повлиять на способность России приобретать товары, которые «она в свою очередь не может самостоятельно произвести». Именно так говорят авторы санкций. В ведомстве расширили список компаний под секторальными санкциями. Например, «Ростелеком» уже не сможет привлекать деньги через рынок США. В самой компании заявили, что имеют «целиком и полностью рублёвый портфель привлечённых средств». Было также добавлено, что санкции не окажут никакого влияния на данное объединение.