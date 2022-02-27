Аргументы Недели В мире 13+

Нацбанк Украины попросил Visa и Mastercard прекратить обслуживание их карт, выпущенных российскими банками

, 17:26 Источник: ТАСС

Нацбанк Украины попросил Visa и Mastercard прекратить обслуживание их карт, выпущенных российскими банками
Логотипы Visa и Masretcard, Pius Koller/globallook.com

Украинский регулятор направил обращение к Visa и Mastercard, в котором настаивает на прекращении обслуживания карт этих платежных систем, выпущенных российскими банками.

«Национальный банк Украины обратился к международным платежным системам Visa и Mastercard с требованием остановить обслуживание платежных карт, эмитированных банками - резидентами Российской Федерации», - говорится в сообщении регулятора, опубликованном в воскресенье в Facebook.

По словам главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко, которые приводит пресс-служба, она надеется, что Visa и Masterсard примут «справедливое решение ради мира в Украине».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Происшествия

Посольство Азербайджана в Киеве: на Украине убито четверо граждан нашей страны

Посольство Азербайджана на Украине изучает обстоятельства гибели четырех своих сограждан в это воскресенье. По информации дипломатов, около двух часов ночи 27 февраля колонна из восьми автомобилей азербайджанских граждан, пытавшихся самостоятельно выехать из Одесской области в Молдавию, была обстреляна на блокпосту Кучурган вблизи непризнанного Приднестровья.