Никифоров: представители Украины обсуждали с Россией переговоры, но в Гомель не приедут

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27 февраля 2022, 14:02

флаг Украины, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что представителей Украины не будет в Гомеле на переговорах с Россией, поскольку Москва выдвигает предварительные условия. По его словам, Киев готов встретиться на территории нейтрального города.

Никифоров отметил, что Украина знает о прибытии российской делегации на территорию Белоруссии. Пресс-секретарь добавил, что представителей страны в Гомеле не будет, хотя такой формат реально обсуждался.

«В последний момент российские переговорщики потребовали от украинской армии сначала сложить оружие. Украинская сторона ответила отказом»,- написал он в Facebook.

Представитель Зеленского уточнил, что Киев готов к переговорам, но не готов выслушать какие-либо предварительные условия. Он пояснил, что украинская делегация не может отправиться в Белоруссию, поскольку опасается за безопасность. Страна продолжит приглашать Россию за стол переговоров, продолжил Никифоров.

«Позиция Украины остается прежней. Мы готовы встретиться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбул, Варшава, Вена»,- резюмировал пресс-секретарь.

Ранее глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский рассказал, что представители РФ будут ждать ответа Украины по встрече в Гомеле до 15.00.