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27 февраля 2022, 12:07 Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Журналист-расследователь из Болгарии Диляна Гайтанджиева рассказала о сокрытии США данных об украинских лабораториях и отметила, что это является цензурой.

Американские власти удалили документы, доказывающие, что США основали 11 биолабораторий в Украине. Ссылка на официальном сайте посольства больше не открывается. Ранее тех, кто говорил и писал о лабораториях, обвиняли в распространении лживой информации. Однако эти данные были опубликованы правительством США. По словам Гайтанджиевой, их все еще можно найти на некоторых ресурсах и убедиться, что американцы по-прежнему сотрудничают с Украиной в плане открытия новых лабораторий.

«В посольстве США на Украине поняли, что теперь Россия может найти все эти 11 лабораторий и начать расследование», - говорит журналистка в своем видеообращении.

Некоторые эксперты считают, что нахождение подобных лабораторий у границ РФ может быть небезопасно. Бактерии и вирусы могут похитить террористические группировки. А кто-то вообще предполагает, что в лабораториях вели разработку биооружия. Как отметила Гайтанджиева, обеспокоенность людей из службы безопасности, журналистов и политиков была проигнорирована. «И я сама задаюсь вопросом: означает ли реакция американского посольства, что они боятся, что рано или поздно людям удастся раскрыть то, чем они занимаются в этих лабораториях, каких из них были профинансированы американской стороной», – заявила журналист-расследователь.