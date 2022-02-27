Зеленский заявил о намерении создать Интернациональный легион территориальной обороны Украины

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27 февраля 2022, 11:41 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Maksym Polishchuk/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к иностранцам с предложением вступать в ряды территориальной обороны ВСУ для «борьбы с российской агрессией». Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в пресс-службе главы государства.

В заявлении говорится, что иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в страну и пополнить ряды сил территориальной обороны.

«Из иностранцев формируется отдельное подразделение - Интернациональный легион территориальной обороны Украины»,- цитирует слова Зеленского пресс-служба.

Глава государства отметил, что приезд добровольцев и участие в боевых действиях будет «ключевым свидетельством поддержки» Украины со стороны мирового сообщества. По его словам, иностранцы вправе вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды сил территориальной обороны.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отказался проводить переговоры с Россией в Белоруссии. Политик предложил оппонентам встретиться в Варшаве, Будапеште, Баку или Стамбуле.