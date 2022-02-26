Россия запретила полеты в своем воздушном пространстве для самолетов Польши, Чехии и Болгарии

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26 февраля 2022, 15:53 Источник: ТАСС

Болгарский самолет, Thorsten Gutschalk/globallook.com

Россия с сегодняшнего дня закрыла свое воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии. Эта ответная мера на решение властей этих стран о запрете на полеты для российских авиаперевозчиков.

«В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 часов по московскому времени для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ», - говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.

Полеты из этих стран в Россию теперь могут выполняться только по специальному разрешению Росавиации или МИД. Как подчеркнули в Росавиации, данное решение полностью соответствует нормам международного права.