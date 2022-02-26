Замглавы НМ ДНР Басурин: эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена

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26 февраля 2022, 15:38

Эдуард Басурин, фото: Alexander Rekun/ Global Look Press

Заместитель главы Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что эшелонированная оборона, созданная в Донбассе украинскими военными, практически пройдена.

Басурин в эфире телеканала "Россия-1" отметил, что эшелонированная оборона, которая была создана ВСУ, практически пройдена, поэтому можно усиливать натиск и скорость передвижения. При этом представитель НМ рассказал о большом числе попаданий со стороны украинских военных по социальным объектам. По его словам, много людей находится без воды, света и тепла.

Он также добавил, что четыре ракеты "Точка-У" были выпущены по городам республики.

"Две по Донецку - они сбиты нашей системой ПВО, одна в Иловайске, одна в Амвросиевке. Они свою задачу не выполнили",- резюмировал Басурин.

Ранее сообщалось, что в Миллеровском районе Ростовской области зафиксировано падение трех 120-миллиметровых мин со стороны Украины.