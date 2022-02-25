Кто такие Атаял, и как они связаны с Тайваньской республикой?

Тайвань – один из самых интересных островов нашей планеты. Он совмещает в себе не только осколок демократического Китая, но ещё и множество разных племён. Местные жители – коренные аборигены, которых называют гаошань, ведут своё происхождение ещё со времён глубокой древности. История Тайваня покрыта тайнами и загадками. И самое интересное, что большинство аборигенов ни коим образом не принадлежат к китайским народностям. Например, история Атаял до сих пор вызывает множество вопросов. Происхождение этого народа до сих пор не изучено. Но их язык относится к австронезийской семье. Это намекает на их возможное родство с филиппинцами или жителями Океании. По внешности они очень напоминают полинезийских представителей.
Издавна Атаял были искусными рыболовами. Занимались также охотой, собирательством и горным земледелием. Примечательно то, что эти люди носят традиционные лицевые татуировки, почти как айны. Например, мужская татуировка состоит из двух полос на лбу и щеках, у женщин – из расходящихся полос по всему лицу. Патриархальные устои всегда были свойственны Атаял. Женщины занимались домохозяйством и шитьём. Мужчины же защищали племена с оружием. Когда-то в древности Атаял слыли такими же воинственными, как и Айны. Более того, они очень любили отрубать головы своим противникам. Это считалось у них чем-то вроде ритуала. У Атаял имеется свой собственный пантеон богов. Некоторые из аборигенов до сих пор не забывают свои традиции и сохраняют старую веру. Хотя другие представители Атаял уже давно цивилизовались и живут как обычные люди.
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Известно, что Атаял не отдали свои территории японским оккупантам. Когда Империя Восходящего Солнца вторглась на Тайвань, племена продолжали оказывать ей ожесточённое сопротивление. Самое известное событие, связанное с бунтами Атаял, произошло в 1930 году. Тогда восставшие аборигены прикончили 134 японца и ранили 217 человек. Они напали на начальную школу прямо во время спортивных празднеств. Позднее японцы инициировали карательную операцию и уничтожили почти 1000 Атаял. Это была кровавая бойня без всякого разбора, не забывающаяся и в нынешние дни. Как говорят данные из истории, преступный император Хирохито не раз отличался своим зашкаливающим национализмом. И потому Атаял уничтожались с особой жестокостью. Но всё же Атаял выстояли и после уничтожения режима Хирохито, стали частью Тайваньского Китая.
Современные Атаял спокойно проживают в Тайваньской республике. Их отношение к государству – вполне благостное. Наиболее многочисленная популяция племён располагается в Улай, на расстоянии 25 км от Тайбэя. В селении давно открыт местный музей, посвящённый древней культуре Атаял. Помимо традиционных общин аборигенов, существуют и христианские. Все эти коллективы сосуществуют между собой в мире и согласии. Тайбэйское правительство активно помогает местным жителям. Не наблюдается никакой дискриминации. А вот к властям заокеанской КНР среди племён отношение – весьма неудовлетворительное. Почти все они осуждают поступки и действия Си Цзиньпина, а также его руководства.