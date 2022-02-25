Возле аэродрома Гостомель ликвидированы свыше 200 боевиков-экстремистов из спецподразделений Украины

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25 февраля 2022, 16:25

Гостомель бои, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Во время операции по захвату аэродрома Гостомель в пригороде украинской столицы военнослужащие России ликвидировали свыше 200 радикалов, входивших в состав спецподразделений Украины. Об этом в пятницу, 25 февраля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«При захвате аэродрома были уничтожены более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооружённых силах России нет», − цитирует ТАСС слова российского военного.

Накануне ВС России провели успешную высадку десанта в окрестностях аэродрома Гостомель в пригороде Киева. В выполнении операции принимали участие больше 200 вертолетов.

Ранее стало известно, что, украинские солдаты при отступлении взорвали дамбу в Херсонской области.