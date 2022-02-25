Источник ТАСС в Минобороны РФ: российские ВС не наносили ракетных ударов по Киеву

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25 февраля 2022, 13:26 Источник: ТАСС

Самолет ВВС Украины, фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Источник в Минобороны РФ в пятницу сообщил, что российские вооруженные силы не наносили ракетных ударов по Киеву. Ранее появилась информация о нескольких взрывах в разных районах столицы Украины.

В Минобороны опровергли сообщения о взрывах. "Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной войны наконец-то вспомнил Зеленский, российские вооруженные силы не наносили", - передает ТАСС со ссылкой на источник в армии.

Как объяснил собеседник агентства, появление сегодня яркого факела над Киевом с последующим падением на жилой дом это такая история: украинский комплекс ПВО по ошибке атаковал минувшей ночью над Киевом истребитель Су-27 ВВС Украины, который выполнял задачи воздушного патрулирования. По ошибке один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, дислоцированный под Киевом, идентифицировал его как цель и атаковал из штатных средств.