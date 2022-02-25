Сирая – тайваньские аборигены, которые сохраняют свою древнюю историю

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25 февраля 2022, 12:44 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: wikipedia.org

Остров Тайвань давно является домом для жителей Тайваньской Китайской республики. Но история у этих земель – весьма древняя. Аборигены острова живут здесь с незапамятных времён. Считается, что они могут быть родственны австронезийцам и даже жителям Океании. Некоторые из них говорят о своей долгой истории, которая уходит далеко за эру Потопа. Речь идёт о племенах Сирая. На сегодня эти народы уже давно ассимилированы и живут под властью Тайбэя. Они говорят на китайском языке, мыслят свободно и почти ничем себя не ограничивают. Раньше сирая делились на несколько племён. В первую очередь это были маттао, соланг, баклоанг, синкан и, наконец, тайвоан.

Известно, что с сирая воевали голландцы, как впрочем, и с их родственниками филиппинцами. В XVII веке на Тайвани уже существовало европейское поселение, которое как раз находилось на месте современного города Тайнань. Но потом местные племена восстали против голландского владычества. Восстание обернулось кровопролитной войной. Европейцам всё же удалось подчинить себе местных, благодаря современному оружию. Войска сирая были разгромлены в нескольких военных кампаниях. В 1635 году был сожжён Мадоу, столица местных племён. Сирая решили жить мирно и не воевать с захватчиками. Так начался период мирного сосуществования голландцев и аборигенов Тайваня.

Что сделали голландцы на острове? В основном, принесли цивилизацию и культуру. Безусловно, их некогда серьёзные преступления против сирая – это суровая реальность. Но благих дел было всё-таки больше. Голландцы дали сирая образование, научили их христианской вере. На Тайвани были открыты школы и церкви. Была даже создана целая азбука, посвящённая древнейшему языку сирая. Но потом Тайвань заняли маньчжуры из династии Цин. После их вторжения, культура сирая стала быстро приходить в упадок. То и дело вспыхивали антикитайские бунты. Со временем, когда на острове появились японцы, исконный язык сирая начал исчезать. Но несмотря на утрату языка, современные аборигены Тайваня не забывают древнюю историю своего народа.

Тайваньская республика активно сотрудничает с племенами сирая. В 1999 году была основана целая Ассоциация, посвящённая культурологии и истории этого народа. В 2002 году началось реконструирование языка, а спустя 3 года – создали комитет по делам островных аборигенов. Сирая никогда не поддерживали воссоединение с КНР, которое так желает совершить Си Цзиньпин. Они целиком и полностью преданы идеалам Тайбэя, и в случае вероятного вторжения из Поднебесной, едва ли станут помогать властям Пекина.