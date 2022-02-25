Глава правительства Грузии Гарибашвили заявил, что Тбилиси не поддержит антироссийские санкции

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25 февраля 2022, 12:31

премьер Грузии, twitter.com/tvcplus/ Globallookpress.com

В неожиданном аспекте выступил в пятницу, 25 февраля, глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили. Чиновник заявил, что официальный Тбилиси не присоединится к направленным против России санкциям Запада.

После внимательного изучения действий западных партнеров, по словам премьера, экономические и финансовые санкции могут сказаться на благополучии республики. «И хочу твёрдо отметить, что Грузия, с учётом национальных интересов и интересов народа, не планирует принять участие в финансовых и экономических санкциях, так как это лишь больше навредит нашей стране и населению», − приводит РИА Новости слова Гарибашвили.

Ранее стало известно, что США, как и другие страны Запада, ввели новые санкции против российских банков и физических лиц.