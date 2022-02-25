Пекин пытается уйти от оценки событий на Украине

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25 февраля 2022, 11:03

Китайские дипломаты пытаются сохранить одинаково ровные отношения как с Россией, так и Украиной. Китайский посол в ООН Чжан Цзюнь призвал стороны к мирному урегулированию конфликта.



Эксперты полагают, что при любом развитии событий зависимость России от Китая заметно увеличится. КНР не заинтересована в разрушении отношений с Россией. Между странами выстроены очень серьёзные торгово-экономические и военно-политические отношения. Но и с Украиной у Поднебесной за последние годы были подписано много соглашений. Украина в глазах Пекина является частью Европы, товарооборот с которой по итогам прошлого года составил более 800 миллиардов долларов. ЕС вошёл в проект Китая «Один пояс – один путь». Неловкие дипломатические движения могут вытолкнуть КНР из Старого Света, поэтому он осторожничает.



Стратегическое партнёрство РФ и КНР основано не на общих ценностях. Поднебесная делает всё необходимое, чтобы расширить российский рынок сбыта и получить как можно больше дешёвой энергии и ресурсов. Если европейские технологии для России будут ограничены, Китай сможет восполнить дефицит. Однако Пекину придётся быть максимально осторожным в отношении с коллективным Западом, который намерен закрыть доступ России ко всем современным разработкам.