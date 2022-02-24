США обвинили Китай в использовании панд в дипломатических целях

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24 февраля 2022, 15:45

Конгресс США рассматривает законопроект, по которому все панды, родившиеся в стране, будут считаться своими, а не китайскими. Республиканка Нэнси Мейс полагает, что КНР использует животных в дипломатических целях.



Поднебесная дарит панд или отдаёт их в аренду государствам, с которыми заключает торговые договорённости. Таким путём редкие животные оказались в Канаде, Франции и Австралии. Панда стала своего рода символом дружбы.



Впервые бамбуковых медведей Китай подарил США во время визита президента Ричарда Никсона. Тогда между двумя странами началась панда-дипломатия. В Китае панды ценятся по-особому. Традиция преподносить их в качестве подарка зародилась в 7 веке нашей эры. В середине прошлого века бамбуковый медведь прибыл и в Советский Союз. Его поселили в Московском зоопарке.



В 80-е годы китайцы перестали дарить панд. Их отдают в пользование на определённое время. При этом Китай оставлял за собой право на родившихся питомцев.



Нэнси Мейс удивлена тем, что Америка позволяет Китаю обогащаться за счёт аренды животных. Но с её позицией не согласен профессор Пекинского университета Ван Дацзюнь. Он специализируется на изучении животных и считает, что их забавные и красивые мордочки играют важную дипломатическую роль для Поднебесной.