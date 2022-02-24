Лукашенко: Белоруссии нужны российские зенитные комплексы С-400 или С-500

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24 февраля 2022, 14:02 Источник: РИА Новости

Совещание Лукашенко с военным, фото president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил у России зенитный боевой комплекс С-400 «Триумф» или С-500 «Прометей» для эффективной защиты от ракетного нападения. Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 февраля провел оперативное совещание с военными.

«Мы не просто готовы к поставкам, но и обосновали это», - сказал глава Белоруссии. По словам Лукашенко, в Белоруссии созданы учебные центры, в которых уже есть зенитный боевой комплекс С-400. В центрах изучают новое вооружение, появившееся в России.

Прежде чем получить эти комплексы, люди должны быть обучены работать с ними. Он отметил, что поставленный в Белоруссию С-400 для обучения вполне боеспособный. Лидер Белоруссии просит оставить его, «а может и передать еще С-500» для прикрытия своих границ. В течении ближайших лет Белоруссия планирует закупить и поставить в свои войска перечень самых современных вооружений.