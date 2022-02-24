Глава Белоруссии: власти Украины предупреждали о возможной спецоперации РФ

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24 февраля 2022, 12:43

Александр Лукашенко, Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что официальный Киев давно получил предупреждение о возможной спецоперации России по защите Донбасса. Однако украинские власти не вняли советам.

Белорусский лидер отметил, что сегодня ночью до начала принуждения к миру представитель военного руководства Украины «попросился на разговор» с белорусской стороной.

Через представителя украинских властей Лукашенко порекомендовал Киеву «немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России».

«Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву», − приводит слова белорусского лидера РТ.

Отдельно Лукашенко отметил, что ВС РБ не принимают участия в военной операции в Донбассе. О признании ДНР и ЛНР он отметил, что «у нас этот вопрос в повестке дня стоит и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России».

Напомним, ранее Минобороны России заявило, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя.