На фоне Российской военной операции Китай может аннексировать Тайвань?

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24 февраля 2022, 11:31 Александр Крохмаль, Журналист

На фоне серьёзного обострения на территории Украины произошло ещё одно событие, на этот раз на Дальнем Востоке.

На данном этапе все сведения по поводу этого уточняются. Как сообщали отдельные источники, большой военный флот КНР движется в сторону Тайваньской республики. Боевые корабли уже вошли в пределы акватории островного государства. В телеграмм-канале эксперта из Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина появились те же самые сообщения. Исследователь отметил, что пока рано делать какие-то выводы, поскольку армия Китая часто ведёт себя демонстративно. По мнению Рожина, это тоже может быть демонстрация военной мощи.

Однако стоит вспомнить недавние слова Дональда Трампа. Он предположил, что на фоне российско-украинской войны КНР может попытаться аннексировать Тайвань. Островная республика давно представляет своеобразную «занозу» для правительства Си Цзиньпина. Вот уже два года со стороны Пекина звучат слова о возможном присоединении государства к «Великому Китаю». В этих радикальных призывах особенно активны военные деятели. Но если посмотреть на ситуацию более внимательно, то можно отметить, что у Тайваня есть могущественные союзники. Попытка оккупации республики приведёт к вмешательству извне. Это будет означать только одно – начало полномасштабной Третьей Мировой войны на планете.