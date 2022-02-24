МЧС Украины: Киев потерял два подконтрольных селения в Донбассе

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24 февраля 2022, 09:09

Луганск, Артем Руденко/ globallookpress.com

Украина заявила о потере контроля над двумя территориями в удерживаемой Киевом части Донбасса. В ходе наступательной операции войск ЛНР были освобождены два населённых пункта.

Уточняется, что МЧС Украины сообщило в четверг, 24 февраля, о первых двух потерянных населенных пунктах: это села Меловое и Городище в бывшей Луганской области.