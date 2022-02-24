Корреспондент RT сообщил, что «в Луганске слышны громкие разрывы»

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24 февраля 2022, 08:54

vk.com/lugansk_all_news

Корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал в четверг, 24 февраля, что о взрывах в Луганске. По словам спецкора, в Луганске слышны громкие разрывы. "В одном из районов города на наших глазах вырубило свет, видимо, попали в подстанцию", - информирует Мурад Газдиев.

Советник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв с позывным Коммунист утром сообщил, что штурмовые бригады Луганской Народной Республики ведут боевые действия в районе подконтрольного Украине города Счастья.

"Вот и настал момент истины. Идём врезаться в город Счастье. Счастье не за горами. Штурмовые отряды готовы. Буквально 30—40 минут", — сказал он в видеообращении, опублкованном в 07:14. Позже Коммунист опубликовал второй, в котором заверил мирных жителей в том, что всё будет хорошо, - передаёт RT.