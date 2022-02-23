Польша может запретить россиянам въезд на свою территорию

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23 февраля 2022, 21:54 Александр Крохмаль, Журналист

На фоне украинского кризиса, обостряются и отношения к РФ со стороны европейских стран. В Польше российскую политику часто критикуют.

Но в последние дни ситуация заметно усложнилась. На фоне признания самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР в Европе возник настоящий скандал, к которому подключилась и Польша. Президент страны Анджей Дуда даже предупредил россиян о возможных запретах на въезд в пределы республики. «Я, как сосед России, - заявил президент. - Буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые, к примеру, заблокируют возможности путешествий для граждан РФ». Он также отметил, что санкции должны быть очень мощными.

При этом, в соцсетях на эти заявления отреагировали неоднозначно. Одни пользователи заявили, что простые россияне ни в чём не виноваты, другие же обвинили польского лидера в преданности Соединённым Штатам, третьи же сказали, что Польша им не нужна вовсе, и туда они не поедут. Впрочем, никакой серьёзной ненависти и радикализма к гражданам РФ Дуда не проявил. Он упомянул, что россияне – нация миролюбивая, которая не хочет жить в войне. Но всё же польский лидер не собирается отказываться от своих слов по поводу санкций, и очевидно, он готов на многое, даже к вышеупомянутым запретам на въезд для всех жителей РФ.