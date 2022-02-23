Елизавета II, заболевшая ковидом, попросила принца Уильяма и Кейт Миддлтон выполнять некоторые королевские обязанности

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23 февраля 2022, 18:39 Источник: teleprogramma.pro

Елизавета II, Pool/Keystone Press Agency/globallook.com

Королева Великобритании Елизавета II попросила своего внука принца Уильяма и его жену Кейт Миддлтон взять на себя некоторые дополнительные полномочия, сообщает со ссылкой на инсайдера ok-magazine.ru.

Ранее сообщалось, что королева заболела ковидом. Во вторник некоторые британские издания сообщили о смерти монарха, однако позже Букингемский дворец опроверг эту информацию.

Состояние здоровья 95-летней Елизаветы, тем не менее, вызывает беспокойство у родственников. В последние дни, как сообщает источник, ее любимый внук принц Уильям с женой Кейт Миддлтон взяли на себя некоторые королевские обязанности.

«Королева попросила его взять дополнительные обязанности, чтобы они с Кейт в последующие недели были как можно чаще на виду у публики. Кейт, конечно же, с этим согласна. Она всегда готова выполнять больше, чем положено», — цитирует слова источника ok-magazine.ru.