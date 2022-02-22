Как высшие чины разведок разных стран осваивали деньги ЦРУ

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22 февраля 2022, 21:01 Источник: vlast.kz

Фото: pixabay.com

В ходе объявленной после 11 сентября 2001 года «войны с терроризмом» международные силы опирались на боссов разведки из стран, чьи власти обвинялись в коррупции и пытках. Благодаря масштабной утечке из швейцарского банка Credit Suisse стало известно, что его клиентами были 15 сотрудников разведслужб из разных стран и их родственники. Там они держали крупные суммы денег.



Мастер спецопераций Саад Кхеир с 2000 по 2005 год возглавлял Главное управление разведки Иордании и был одним из ключевых союзников США. По некоторым сведениям, он занимался контрабандой нефти, а также курировал передачу из Иордании в США подозреваемых в обход принятых процедур экстрадиции. Его силовое ведомство обвиняют в пытках и внесудебных приговорах.



В банке Credit Suisse Кхеир хранил 28,3 миллиона швейцарских франков (21,5 миллиона долларов). Позже, после его смерти, счет закрыли.



Большинство разведчиков – клиентов Credit Suisse – занимали высокие посты. Помимо Кхеира в утечке данных банка фигурируют египтянин Омар Сулейман, пакистанский генерал Ахтар Абдур Рахман и представитель Йемена Халебе аль-Камыш. В своих странах они распоряжались внушительного объема «черными кассами», неподконтрольными парламенту или исполнительной власти. И ни у кого из них не было личного источника дохода, который бы объяснил наличие таких крупных сумм в Credit Suisse. Все они имели отношение к военным операциям США на Ближнем Востоке и в Афганистане: поддержке афганских моджахедов агентами ЦРУ в конце 70-х годов; операции «Буря в пустыне» в начале 90-х; войнам США после 2001 года. Как минимум восемь членов их семей также открыли счета в Credit Suisse.



«Если счет просит открыть начальник разведки, такой как Саад Кхеир, то для банка это уже сродни «стоп-сигналу», и многие банки в Швейцарии отказали бы ему, а в Credit Suisse дали добро», - отметил один из бывших топ-менеджеров Credit Suisse.



Сотрудников спецслужб банки считают высокорискованными клиентами. По словам швейцарского эксперта Моники Рот, начальники в разведслужбах — зачастую «люди с огромной властью, сомнительными связями и непонятными источниками финансов».



Задолго до того, как Кхеир завел счет в Credit Suisse, свои связи с банком тайно обозначили силовики, помогавшие США вести чужими руками войну против СССР в Афганистане. Генерал Ахтар Рахман к середине 80-х годов наладил надежную схему передачи денег ЦРУ афганским моджахедам. Их объем достигал нескольких сотен миллионов долларов в год. США выделяли деньги Ахтару Рахману на обучение моджахедов навыкам обращения с современным оружием, но серьезного контроля за расходами при этом установлено не было.



К 2003 году на одном из его счетов в Credit Suisse было не менее пяти миллионов швейцарских франков (3,7 миллиона долларов). На втором «семейном счету», открытом в январе 1986 года на имя одного из сыновей Рахмана, к ноябрю 2010-го находилось более девяти миллионов франков (9,2 миллиона долларов).



Ахтар Рахман погиб в авиакатастрофе в 1988 году.



Во время партизанской войны в Афганистане, в Йемене стало расти влияние Галеба аль-Камыша. Он руководил Управлением политической безопасности Йемена (PSO), которое занималось внутренней разведкой. Как и Ахтар в Пакистане, Камыш вербовал бойцов, готовых воевать с советскими войсками в Афганистане.



Он был одним из главных исполнителей приказов авторитарного президента Али Абдаллы Салеха, правившего страной с 1978 по 2012 год. У Камыша был официальный бюджет на миллионы долларов, который он использовал исключительно по своему усмотрению. Его миллионы неизвестного происхождения хранились в банке Credit Suisse. К 2006 году на счету Камыша скопилось почти пять миллионов швейцарских франков (3,7 миллиона долларов). При этом официальная зарплата Камыша вместе с бонусами и премиями составляла всего от четырех до пяти тысяч долларов в месяц.



Сменивший Салеха президент Абд-Раббу Мансур в 2014 году уволил Камыша с поста главы PSO. Сейчас он живет в Стамбуле.



Главу разведки Египта Омара Сулеймана режим Хосни Мубарака использовал в качестве карателя. При этом близкие родственники Сулеймана хранили в Credit Suisse большую часть средств. Его считали доверенным союзником США.



К 2007 году на счету Сулеймана в Credit Suisse, которым владели его близкие родственники, было 63 млн швейцарских франков.

«Не забывайте, что Мубарак хотел, чтобы его генералы и чиновники из разведки воровали деньги. Потому что тому, кто не наживается на такой должности, нельзя доверять. Такие люди совершают государственные перевороты», - говорил бывший агент ЦРУ Роберт Баер.



Credit Suisse предлагал сотрудникам спецслужб одну важную для них услугу – секретность.



«В арабском мире за время своей работы ты и твой клан должны наворовать сколько сможете и сделать заначку. Банковский счет в Швейцарии — самый безопасный метод для этого», — сказал Баер.



В Credit Suisse было обнаружено почти 40 счетов, которые связаны с сотрудниками спецслужб разных стран. Среди них – счета бывшего председателя службы безопасности Украины, а ныне бизнес-магната Валерия Хорошковского. На одном из его корпоративных счетов в сентябре 2006 года был 1 млрд швейцарских франков. В декабре 2006 он ушел с поста исполнительного директора российского металлургического гиганта «Евраз» и стал членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.



В данных утечки также есть банковские счета людей, связанных со спецслужбами Узбекистана, Ирака, Черногории и Нигерии.



