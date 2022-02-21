СВР: «добровольцам» для участия в карательной операции Киева в Донбассе предлагают до трёх тысяч долларов в месяц

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21 февраля 2022, 18:40 Источник: РИА Новости

доллары США, фото: pixabay.com

Служба внешней разведки Российской Федерации сообщила, что "добровольцам" для войны в Донбассе предлагают две - три тысячи долларов в месяц. По данным СВР, на это "щедрое предложение" на Балканах откликнулись не меньше тысячи человек.

В сообщении службы говорится о наличии сведений о том, что "такая работа ведется в регионе Западных Балкан, в первую очередь в Боснии и Герцеговине, Албании, Косово".

"Здесь так называемым добровольцам, желающим принять участие в карательной операции Киева в Донбассе, предлагают от двух до трех тысяч долларов в месяц. К настоящему моменту на откликнулись не менее тысячи человек", - говорится в заявлении СВР.