Трамп возвращается через социальные сети

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21 февраля 2022, 12:58

С сегодняшнего дня социальная сеть бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social начинает работать в общедоступном формате. Благодаря этому политик сможет продвигать свои идеи и взгляды через интернет, так как существующие платформы периодически блокировали Трампа за резкие высказывания. После штурма Капитолия год назад президента выгнали из всех социальных сетей.



Накануне выборов в Конгресс новая социальная сеть может изменить политическое настроение в обществе. Трамп пытается всяческими способами напомнить о себе, повысить рейтинг и найти как можно большее количество сторонников. Ранее социальная сеть была недоступной для американцев. По функционалу она схожа с Twitter.



Начинание Трампа в обществе встретили с интересом. Трампа поддерживают его однопартийцы, что позволяет ему повторно баллотироваться в президенты через два года. Республиканцы пока не могут предложить фигуру на президентские выборы, сопоставимую по масштабам с бывшим главой государства. Американские эксперты также вынуждены признать, что Трамп не является молодым политиком. Он остаётся популистом, но это не даёт гарантии повторной успешности в политической карьере.



Truth Social может стать трендом новых политиков. Соцсеть уменьшает их зависимость от политической системы страны.



