Анкара обвиняет Тегеран в кибератаках

С осени прошлого года на компьютеры правительственных ведомств Турции осуществляются кибератаки. В Анкаре считают, что действия исходят от группы киберпреступников MuddyWater. Они направлены против установления дипломатических отношений Турции с соседними государствами.
После получения писем от злоумышленников, компьютеры заражаются вредоносным вирусами. Жертвами кибержуликов стали министерства здравоохранения, внутренних дел. В Турции считают, что киберпреступников спонсируют иранские власти. Их действия легко вычислить по тактике, методах и процедуре атак. Группа киберпреступников орудует на Ближнем Востоке, в ЕС и в Северной Америке. Хакеры следят также за активистами, выступающими против режима. За границей Иран при помощи киберсистемы построил целую агентурную сеть.
Отношения между Анкарой и Тегераном носят ситуативный характер. Страны имеют разное понимание развития ситуации в Сирии. Турция поддерживает оппозицию в республике, а Иран официальное правительство. Турция не заинтересована в разрыве отношений с Ираном, который поставляет до 16% необходимого газа в страну. Тегеран не готов уступать Анкаре первенство в вопросе лидерства в регионе. Как только «чувства, права и положение» Ирана задеваются, Турция моментально получает сигнал по дипломатическим каналам, а в последнее время - через компьютеры правительства.
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