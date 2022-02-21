РИА Новости: Зеленский использует обострение в Донбассе как отсрочку от выполнения обязательств, данных Шольцу

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21 февраля 2022, 12:25

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Владимир Зеленский использует обострение в Донбассе как отсрочку от выполнения обязательств, которые он давал немецкому канцлеру Олафу Шольцу, пишет РИА Новости со ссылкой на источники, близкие к президенту Украины.

Именно по этой причине Зеленский саботирует Минские договоренности и не идет на прямые переговоры с ДНР и ЛНР, хотя выступает за признание Луганской и Донецкой народных республик Россией и считает это «удачным вариантом» для отмены Минских соглашений.

Напомним, что после встречи с Владимиром Зеленским канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что президент Украины обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

По информации РИА Новости, власти Украины не собираются вести прямые переговоры с самопровозглашенными республиками, а также не хотят вносить изменения в Конституцию об их особом статусе. «У Зеленского есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия сама не признает ДНР и ЛНР - и проблема, таким образом, решится сама собой», - отмечается в сообщении.

По информации источника агентства, в Киеве считают, что признание Россией республик - очень хороший вариант, так как это «похоронит» столь «нелюбимые» украинскими властями Минские соглашения.