Вирусолог Виктор Ларичев считает, что причин для беспокойства из-за заражения британской королевы Елизаветы COVID-19 нет

Аргументы Недели → В мире 13+

20 февраля 2022, 17:56 Источник: Говорит Москва

Британская королева, фото: twitter.com/RoyalFamily

Королева Великобритании Елизавета Вторая заразилась коронавирусной инфекцией. 95-летняя королева ранее сделала прививку от коронавируса. У нее появились небольшие простудные признаки, и тест оказался положительный.

Вирусолог Виктор Ларичев выразил мнение, что причин для беспокойств нет, поскольку Елизавета II вакцинирована, а новый штамм не так опасен, как предыдущие.

Ларичев думает, что прогноз хороший, всё пройдёт хорошо, потому что она привилась, потому что омикрон не такой вирулентный, как предыдущие штаммы. Британские СМИ пишут, что Елизавета II продолжит выполнять свои обязанности.

Десять дней назад сообщалось, что принц Чарльз заболел коронавирусом, а перед выявлением инфекции он виделся с матерью королевой.