«Цензор.нет»: около 400 журналистов ведущих мировых СМИ не могут получить украинскую аккредитацию в зону конфликта в Донбассе

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20 февраля 2022, 16:02 Источник: "Эхо Москвы"

Наблюдатели OБCE в ЛНР, Alexander Rekun/globallook.com

Около 400 журналистов ведущих мировых СМИ не могут на данный момент получить от Украины аккредитацию для доступа в зону конфликта в Донбассе, об этом написал главный редактор интернет-издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

По его словам, военные отказывают в аккредитации, ссылаясь на указания руководства страны. Оно таким образом блокирует возможность «открыть всему миру правду о войне». Есть журналисты которые уже больше месяца не могут получить допуск на фронт.

Бутусов обвинил президента Украины в нелогичности.

«Президент едет в Германию чтобы пожаловаться на недостаточную поддержку Запада, а когда в Украину приехали западные СМИ чтобы создать информационную поддержку, блокирует их работу», - написал журналист.

Ранее сообщалось, что глава британского МИД Лиз Трасс объявила о создании центра правительственной информации для борьбы с дезинформацией по теме Украины.