Глава белорусского Минобороны Хренин заявил, что Беларусь и Россия выработают шаги по недопущению войны

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20 февраля 2022, 15:58 Источник: РИА Новости

Виктор Хренин, фото: mil.by

Министр обороны Белоруссии, генерал-лейтенант Виктор Хренин в воскресенье объявил о завершении совместного белорусско-российского учения и заявил, что Генеральные штабы вооруженных сил двух стран выработают дальнейшие совместные шаги, направленные на недопущение войны в своем регионе.

По словам Хренина, проверка сил реагирования Союзного государства будет продолжена. В Telegram-канале министерства обороны Белоруссии размещена видеозаписать, как Хренин говорит, что "Генеральные штабы вооруженных сил Республики Беларусь, Российской Федерации выработают совместные дальнейшие шаги, которые "прежде всего направлены на недопущение войны", они будут воплощаться в жизнь.