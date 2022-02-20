Париж больше не может играть в жандарма: в соцсетях поддержали антифранцузский митинг в Мали

Население африканской страны запустило по всему континенту новую волну народно-освободительного движения.
Бамако, 20 февраля. Жители Мали продолжают праздновать вывод войск Франции с территории республики. На этот раз к ним присоединились пользователи социальных сетей и видеохостингов.
Накануне в столице африканского государства состоялись демонстрации, посвященные выводу европейских вооруженных сил. Отдельные участники мероприятия приносили флаги ЕС, чтобы сжечь и растоптать пепел, символизирующий избавление региона от политики современного колониализма.
Manifestation à #Bamako célébrant le départ des soldats français du #Mali ????????— RT France (@RTenfrancais) February 20, 2022
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Решение Елисейского дворца о передислокации военных на территорию Нигера малийцы встречали с плакатами, на которых изображался известный немецкий композитор Рихард Вагнер. Они сопровождались подписями «Merci Wagner». Радость местных жителей разделяли и пользователи социальных сетей.
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«Что мы вообще забыли в африканских странах? Франция больше не может играть в жандарма, у нее уже достаточно воров на своей земле!» — написал JP LePhénix в Twitter.
В то же время пользователь YouTube N Ramsa сообщил, что малийцы продемонстрировали непреодолимое стремление выстроить по-настоящему сильное и независимое от влияния извне государство.
«Это молодость, полная энергии перед лицом будущих великих национальных свершений!»
Пользователь Malien et fier также поддержал соотечественников и выразил сожаление, что не смог лично принять участие в мероприятии.
«Наш народ наконец определился, мои поздравления братьям-малийцам. Очень грустно, что я далеко от вас. Хотел бы присутствовать на этом празднике национального подсхема», — отметил он.
Пользователь с ником Beni Information также поприветствовал народ африканской страны и их союзников из РФ.
«Да здравствует Мали. Да здравствует русская армия».
Многие жители Черного континента также выразили солидарность с соседями и оценили приветственные лозунги в адрес российских инструкторов, которых западная пресса часто связывает с «ЧВК Вагнера». Люди выступают за укрепление сотрудничества с Москвой, специалисты которой способны выстроить оборону любого государства, что называется «под ключ».
Ранее власти в Бамако потребовали от Франции ускорить процесс вывода военного контингента.