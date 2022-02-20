Ликующие малийцы жгли флаги ЕС в центре Бамако

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20 февраля 2022, 11:31

Фото: Erik Ngaba\RIAFAN

Граждане жгут флаги Евросоюза и требуют иностранных военных быстрее покинуть республику.

Бамако, 19 февраля. Массовый праздник в честь вывода европейских войск проходит в Мали.



В Бамако прошло сразу несколько крупных мероприятий, посвященных освобождению населения от неоколониального давления иностранных держав. На улицы вышли тысячи людей с национальной атрибутикой. Практически все участники шествия имеют в предметах одежды цвета флага республики.

Многие граждане принесли с собой российский триколор и баннеры с надписью: «Спасибо, Вагнер». Также повсеместно можно наблюдать портреты с президентами Мали и России: Ассими Гоита и Владимира Путина.

Чтобы продемонстрировать отношение к иностранным державам и их деятельности, участники демонстраций сожгли несколько флагов ЕС и Пятой республики. Люди четко дали понять бывшей метрополии: они больше не позволят грабить свою страну и вмешиваться в ее суверенные дела.

Фото: Erik Ngaba\RIAFAN

Каждое из мероприятий прошло под лозунгами «Ассими — Путин», «Спасибо, Россия!» и «Уходи, Франция!». Люди видят в Москве по-настоящему дружественное государство и просят новые власти ускорить процесс сближения Бамако и Москвы.