Байден собирается запросить 800 миллиардов $ на военные расходы

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19 февраля 2022, 19:51 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса титаническую сумму на оборону в следующем финансовом году. Речь идёт о 770, а то и 800 миллиардах $. Это настоящая рекордная сумма. Данный запрос, превышающий рекорды предыдущего американского лидера Дональда Трампа, связан с высокой инфляцией и с вероятным усилением присутствия Штатов в Европе. Также отмечается обострение, связанное с Украиной, которое рискует перерасти в полномасштабную войну. Следующий финансовый год для США начинается уже в октябре 2022-го. Получается, что ждать осталось совсем недолго.

Финансовые средства планируется отправить на модернизацию вооружённых сил Соединённых Штатов, а также на расходы Пентагона, выплаты зарплат военным и гражданскому персоналу, на танки и усовершенствованные самолёты. Помимо этого в приоритетах указаны кораблестроение, развитие космических программ, модернизация стратегических ракетных сил и системы ПРО. Бюджетное предложение включает в себя и взаимодействие с крупными оружейными компаниями, подрядчиками Минобороны США (Lockheed, NGC, General Dynamics Corp и другие). Отмечается, что Пентагон будет продолжать инвестировать в исследования и разработку специальных вооружений для возможного противостояния с Китаем и РФ. Всё устаревшее вооружение будет полностью выведено из строя.

Первый черновик оборонного бюджета США скорее всего направят в Конгресс уже после 1 марта. Именно в этот день запланированы обращение президента Байдена и публикация его стратегии нацбезопасности.