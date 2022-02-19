МИДы Германии и Австрии призвали своих граждан покинуть Украину

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19 февраля 2022, 17:22 Источник: РИА Новости

twitter.com/mfa_austria

МИДы Австрии и Германии в субботу призвали своих граждан срочно покинуть территорию Украины. В субботу, 21 февраля, Австрийское внешнеполитическое ведомство опубликовало предупреждение о поездках на Украину кроме Львова, Закарпатской области, Ивано-Франковска и Черновцов.

"Всем австрийцам рекомендуется незамедлительно покинуть страну за исключением этих областей ввиду непредсказуемой ситуации с безопасностью", - сообщили в Вене.

МИД ФРГ сегодня же настоятельно рекомендовал гражданам Германии покинуть Украину сейчас.

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановит полеты в Киев и из столицы Украины с 21 по 28 февраля.