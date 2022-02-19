В украинской оппозиции выступили против «конкордата Зеленского»

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19 февраля 2022, 15:40 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Украинская оппозиционная партия «За жизнь» (ОПЗЖ) выступает против планирующегося конкордата Владимира Зеленского с Ватиканом.

Речь идёт о договоре с Римским папой Франциском по поводу того, что культовые сооружения Католической церкви должны быть отреставрированы за бюджетные средства. Однако это еще далеко не всё. Из государственной казны Украины планируется финансировать учебные заведения для католиков. Свидетельство о венчании, выданное после совершения обряда в католической церкви, приравнивается к свидетельству о браке. Также епископы, одобренные Святым Престолом, смогу становиться военными капелланами Украины. Гарантируется и неприкосновенность святых мест для приверженцев католической веры.

В ОПЗЖ осуждают такие решения и выступают с жёсткой критикой. В партии считают, что если Киев подпишет документ, это обеспечит Католической церкви привилегированные условия по сравнению с другими украинскими конфессиями. Ведь в отношении других церквей такие обязательства не закреплены. «Межконфессиональный раскол в таком случае неизбежен», - заявляют в оппозиционной партии. Согласно данным аналитиков, в Украине сейчас находятся 52% зарегистрированных православных организаций. При этом, 80% всего населения страны – именно православные верующие. Более того, планирующиеся решения Зеленского могут внести серьёзный дисбаланс в отношениях с Православной церковью, которую поддерживает большинство украинцев.