Немецкий бизнесмен Мангольд заявил, что «вторжение» РФ на Украину не входит в планы Путина

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19 февраля 2022, 09:54 Источник: Handelsblatt

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Немецкий бизнесмен Клаус Мангольд заявил, что «российское вторжение» на территорию Украины только ухудшит ситуацию, поскольку Владимир Путин хочет остановить расширение НАТО на восток.

Мангольд призвал страны поверить не в добрые намерения Путина, а в прагматизм. По его словам, российский лидер хочет остановить расширение НАТО на восток и добиться созыва большой конференции по политике безопасности в Европе. Бизнесмен выразил уверенность, что нападение на Украину не входит в планы Кремля. Он добавил, что против войны выступают и простые россияне, с мнением которых президент вынужден считаться.

Также бизнесмен назвал бессмысленным ведение новых антироссийских санкций.

«Введенные после Крыма ограничения только усилили Россию, которая смогла заменить импорт собственными товарами и модернизировала целые отрасли экономики»,- продолжил он.

Кроме того, он уверен, что закрытие трубопровода «Северный поток-2» приведет к «непредсказуемым последствиям».