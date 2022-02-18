В Великобритании от лихорадки Лассы скончался ребёнок

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18 февраля 2022, 22:31 Александр Крохмаль, Журналист

В Британии от лихорадки Ласса умер уже третий пациент. Болезнь не пощадила новорождённого ребёнка. Это уже третий подтверждённый случай летального исхода от тяжёлой африканской болезни. Двое членов семьи новорожденного также подверглись заражению. Однако в самом правительстве Великобритании предпочитают не раздувать панику и уверяют, что ситуация под контролем.

Весь медицинский персонал, который ранее контактировал с инфицированными, находится на профилактическом карантине. Существует мизерная вероятность, что болезнь распространится по остальным частям государства. Напомним, что последние 2 случая заболевания Лассой были зафиксированы в 2009 году.



В целом, лихорадка Ласса считается крайне опасным для человека заболеванием. Оно может вызвать тяжёлые последствия, приводящие, как правило, к смерти организма. Встречается эта болезнь в основном в странах Западной и Центральной Африки. Превалирует в Нигерии, Либерии, Сьерра-Леоне и Сенегале. Резервуарами этой заразы являются грызуны. Люди могут заразиться при контакте с мочой или с фекалиями данных животных. Затем же вирус меняется и начинает передаваться от человека к человеку.