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18 февраля 2022, 18:04

Лаборатория, pixabay.com

По сообщению Daily Mail, согласно исследованию, проведенному на островах Туманного Альбиона, обнаружено доказательство лабораторного происхождения коронавируса.

По словам английского специалиста профессора Ангуса Даглиша и норвежского вирусолога Бригера Соренсена, китайские ученые в Уханьской лаборатории разработали SARS-CoV-2, после чего представили это как «естественное происхождение вируса».

Проанализировав эксперименты ученых в Ухане, Даглиш и Соренсен пришли к выводу, что китайцы совместно с американскими университетами разработали инструменты для создания SARS – CoV-2.

По мнению исследователей, китайцы пытались «сделать вирус более заразным» для быстрого размножения в человеческих клетках, а основа была взята у пещерных летучих мышей, к которой присоединили новый заразный смертоносный «шип».

Характерным признаком «этой манипуляции», считают исследователи, является ряд из четырех аминокислот, которые они нашли в «шипе». «Все аминокислоты имеют положительный заряд, что позволяет вирусу цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток», — утверждают ученые.