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Ученые Даглиш и Соренсен: в Китае к основе, взятой у летучих мышей, присоединили смертоносный «шип» коронавируса

, 18:04

Ученые Даглиш и Соренсен: в Китае к основе, взятой у летучих мышей, присоединили смертоносный «шип» коронавируса
Лаборатория, pixabay.com

По сообщению Daily Mail, согласно исследованию, проведенному на островах Туманного Альбиона, обнаружено доказательство лабораторного происхождения коронавируса.

По словам английского специалиста профессора Ангуса Даглиша и норвежского вирусолога Бригера Соренсена, китайские ученые в Уханьской лаборатории разработали SARS-CoV-2, после чего представили это как «естественное происхождение вируса».
Проанализировав эксперименты ученых в Ухане, Даглиш и Соренсен пришли к выводу, что китайцы совместно с американскими университетами разработали инструменты для создания SARS – CoV-2.

По мнению исследователей, китайцы пытались «сделать вирус более заразным» для быстрого размножения в человеческих клетках, а основа была взята у пещерных летучих мышей, к которой присоединили новый заразный смертоносный «шип».

Характерным признаком «этой манипуляции», считают исследователи, является ряд из четырех аминокислот, которые они нашли в «шипе». «Все аминокислоты имеют положительный заряд, что позволяет вирусу цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток», — утверждают ученые.

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