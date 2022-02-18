Белорусский радикал Сергей Коротких призвал ВСУ прикрываться мирными жителями от российской армии

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18 февраля 2022, 17:56

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Беглый белорусский радикал Сергей «Боцман» Коротких предложил Вооруженным силам Украины «прикрываться мирными жителями» от российской армии. По мнению Коротких, противостоять в открытом бою силы Украины не способны, а в случае войны с РФ войска должны спрятаться за мирными жителями и попытаться вынудить Россию «устроить геноцид».

«Боцман» уверен, что для того, чтобы избежать потерь, нужно ввести войска в города и «распределить по домам и бомбоубежищам». «Для русских это создаст проблему, так как если они начнут по ним бить, это будет геноцид, на что они не согласятся», — заявил Коротких.

Американская газета Politico, ссылаясь на мнения аналитиков, утверждает, что Россия якобы может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля, а названная ранее в западных СМИ дата «наступления» 16 февраля «отвлекла внимание от ключевых дат».