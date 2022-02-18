Пока США занят Россией, Китай закрепляется в Латинской Америке

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18 февраля 2022, 14:01

Внешнеполитическая борьба России и США в основном концентрировалась на европейском театре. При обострении ситуации Москва начинала расширять диалог со странами Латинской Америки. Иногда конфронтация доходила до угроз размещения российской военной инфраструктуры на территории стран Латинской Америки.



Вовлеченность в сложную геополитическую игру на определённое время ослабило бдительность Вашингтона. И в это время в Латинскую Америку стал активно проникать Китай со своим проектом «Один пояс – один путь». Параллельно Пекин прорабатывает возможность размещения там собственных военных баз. Мягкая интервенция Поднебесной способна вытеснить из региона даже Россию.



В стратегии КНР от 2013 года указано, что в интересах поддержания торговли, безопасности морских путей, необходимо создать военные и опорные пункты в Индийской океане и в западной части Тихого океана. Такие базы не должны быть похожими на американские. В настоящее время в странах Латинской Америки китайцы уже строят глубоководные порты, которые могут быть использованы в военных целях. Для их охраны привлекаются частные военные компании КНР. Особое опасение США вызывает присутствие китайских подрядчиков на модернизации Панамского канала.