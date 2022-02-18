Брэд Питт судится с Анджелиной Джоли из-за того, что она продала российскому бизнесмену винодельню во Франции

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18 февраля 2022, 13:07 Источник: РБК

Анджелина Джоли и Бред Питт, Prensa Internacional/globallook.com

Американский актер Брэд Питт судится со своей бывшей супругой Анджелиной Джоли из-за того, что она без его ведома продала свою долю в их общей винодельне во Франции, сообщает со ссылкой на судебные документы интернет-таблоид TMZ.

Как утверждает издание, свою долю Джоли продала компании, связанной с российским бизнесменом Юрием Шефлером.

Chateau Miraval во Франции Питт и Джоли приобрели в 2008 году. Благодаря вложениям и усилиям актера бизнес оказался успешным. По условиям договора владения, ни один из супругов не имеет права продать свою долю без согласия другого.

Летом 2021 года Джоли, как пишет издание, поставила в известность супруга, что хочет продать свою долю, не называя при этом покупателя. Питт дал согласие, при условии что одобрит покупателя лично. Однако через несколько месяцев актер узнал, что экс-супруга продала свою долю компании Tenute del Mondo, входящей в структуру российского бизнесмена Юрия Шефлера.

Теперь Питт намерен добиться расторжения этой сделки.

Анджелина Джоли и Бред Питт подали на развод в 2016 году. В 2019-м они развелись, однако до сих пор делят имущество.